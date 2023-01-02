frozen назвал юного украинца – главным претендентом на статус будущей звезды

Один из лучших КСеров года отметил украинского игрока.

Игрок Mouz словак Давид "frozen" Чернянски стал №17 в списке лучших игроков в CS:GO в 2022 году.

Традиционно организаторы награждения ТОП-20 просят игроков выделить кого-то из молодых киберспортсменов, которые еще не отметились на самом высоком уровне, но имеют все шансы стать звездами киберспортивной сцены.

Свой выбор frozen остановил на украинце – им стал Даниил Валитов, более известный как headtr1ck⁠.

18-летний игрок является воспитанником NaVi Junior, а в новом году может перебраться в известную шведскую организацию NiP.