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frozen назвал юного украинца – главным претендентом на статус будущей звезды

Один из лучших КСеров года отметил украинского игрока.
Вчера, 22:48
Даниил Валитов / HLTV
Даниил Валитов / HLTV

Игрок Mouz словак Давид "frozen" Чернянски стал №17 в списке лучших игроков в CS:GO в 2022 году.

Традиционно организаторы награждения ТОП-20 просят игроков выделить кого-то из молодых киберспортсменов, которые еще не отметились на самом высоком уровне, но имеют все шансы стать звездами киберспортивной сцены.

Свой выбор frozen остановил на украинце – им стал Даниил Валитов, более известный как headtr1ck⁠.

18-летний игрок является воспитанником NaVi Junior, а в новом году может перебраться в известную шведскую организацию NiP.


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