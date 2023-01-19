NaVi объявили о подписании состава по Clash of Clans

NaVi открыли состав в дисциплине Clash of Clans. Об этом организация объявила в соцсетях.

В состав вошел бразилец Бернардо Bernaul Ранхель, а также 4 японца: Гаку Gaku Мукай, Юя Klaus Огата, Казума Kazuma Есида и Кейю Stars Канехара.

Тренером команды стал китаец Джун Джун End Чжан, а менеджером – украинец Влад Thevs Мороз.

Ранее сообщалось, что NaVi выпустят документальный фильм про путь команды по CS:GO в 2022 году.