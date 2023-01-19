NaVi объявили о подписании состава по Clash of Clans
Украинский киберспортивный клуб открыл новое ответвление.
NaVi открыли состав в дисциплине Clash of Clans. Об этом организация объявила в соцсетях.
В состав вошел бразилец Бернардо Bernaul Ранхель, а также 4 японца: Гаку Gaku Мукай, Юя Klaus Огата, Казума Kazuma Есида и Кейю Stars Канехара.
Тренером команды стал китаец Джун Джун End Чжан, а менеджером – украинец Влад Thevs Мороз.
Now we have the #ClashofClans roster!— NAVI (@natusvincere) January 19, 2023
📰: https://t.co/ay4O9dGwIM#navination pic.twitter.com/mXN2MRA7XJ
Ранее сообщалось, что NaVi выпустят документальный фильм про путь команды по CS:GO в 2022 году.