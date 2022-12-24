NaVi выпустят документальный фильм про путь команды по CS:GO в 2022 году

"Рожденные побеждать" готовы поделиться с фанатами своей историей.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere выпустит документальный фильм про путь команды NAVI в CS:GO 2022 году.

"Рожденные побеждать" опубликовали тизер, в котором показали фрагменты фильма. Примечательно, что в видео участвуют все киберспортсмены.

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"Душераздирающие поражения и славные победы, сотни часов в дороге, десятки интервью - команда GG.BET все это время была рядом и запечатлела каждый важный момент состава по CS.

Мы рады показать тизер фильма «NAVI vs 2022» о непростом пути команды в 2022 году", - говорится в описании ролика.

Дата премьеры фильма – 29 декабря, название фильма – NAVI VS 2022. Документалка выйдет на YouTube-канале GG!Media.