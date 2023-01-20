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Российская организация Virtus.pro незаконно приписала себе победу на мэйджоре по CS:GO

Руководство клуба начало хвастаться кубком.
Сегодня, 10:23
HLTV
HLTV

В прошлом году победу на IEM Rio Major одержала команда Outsiders. Официально пятерка игроков и тренер выступали без поддержки какого-либо клуба.

Дело в том, что организация Virtus.pro была дисквалифицирована турнирными операторами из-за причастности руководства к российским властям. Из-за санкций игроки были вынуждены играть под нейтральным названием.
Позже Virtus.pro на бумагах сменили владельца и переехали в Армению, куда и отправился кубок за победу на "мажоре".

Но после прибытия трофея в социальных сетях Virtus.pro начал хвастаться им. На это отреагировал директор организатора турнира.

"Это, безусловно, неприятный сюрприз, поскольку VP не выиграли титул на IEM Rio, а VP не имеют права искажать результаты IEM Rio как победу VP. Трофей был отправлен на адрес в Армении, предоставленный Outsiders", - заявил он.

Напомним, ранее NaVi объявили о подписании состава по Clash of Clans.


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