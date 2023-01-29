Dota Pro Circuit 2023 Tour 1: NaVi покидают высший дивизион

Украинский коллектив Natus Vincere занял последнее место в верхнем дивизионе Восточной Европы.

"Рожденные побеждать" выиграли лишь одну игру в первом туре против росийского колектива One Move и могли в последнем туре побороться за сохранение места в дивизионе.

Однако NaVi уступили белорускому коллективу Nemiga Gaming 2:0. Обновленный коллектив практически не имел шансов ни на одной из карт. Теперь эти две команды со счетом 1:6 вместе покидают высший дивизион.

При этом реакция болельщиков оказалась почти положительной. Ведь теперь фанаты "рожденных побеждать" надеються, что команду ждут серьезные изменения.

В рамках первого тура осталась лишь последняя встреча, которая решит, кто заберет золото - Team Spirit или BetBoom, однако учасники мейджора в Лиме от Восточной Европы уже известны.

DPC CIS: результаты