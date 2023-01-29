iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Dota Pro Circuit 2023 Tour 1: NaVi покидают высший дивизион

BetBoom, Team Spirit и HellRaisers едут на мейджор.
Сегодня, 18:51
NaVi
NaVi

Украинский коллектив Natus Vincere занял последнее место в верхнем дивизионе Восточной Европы.

"Рожденные побеждать" выиграли лишь одну игру в первом туре против росийского колектива One Move и могли в последнем туре побороться за сохранение места в дивизионе.

Однако NaVi уступили белорускому коллективу Nemiga Gaming 2:0. Обновленный коллектив практически не имел шансов ни на одной из карт. Теперь эти две команды со счетом 1:6 вместе покидают высший дивизион.

При этом реакция болельщиков оказалась почти положительной. Ведь теперь фанаты "рожденных побеждать" надеються, что команду ждут серьезные изменения.

В рамках первого тура осталась лишь последняя встреча, которая решит, кто заберет золото - Team Spirit или BetBoom, однако учасники мейджора в Лиме от Восточной Европы уже известны.

DPC CIS: результаты

 

  1. Team Spirit
  2. BetBoom
  3. HellRaisers
  4. Virtus.Pro
  5. One Move
  6. Darkside
  7. Nemiga Gaming
  8. Natus Vincere

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

Статьи по теме

NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
BLAST Premier Spring Groups: NaVi сыграют с Complexity BLAST Premier Spring Groups: NaVi сыграют с Complexity
NaVi во второй раз победили NiP с headtr1ck NaVi во второй раз победили NiP с headtr1ck
NaVi в тяжелой игре уступили G2 на BLAST Premier Spring Groups 2023 NaVi в тяжелой игре уступили G2 на BLAST Premier Spring Groups 2023
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Арсенал может предложить 70 млн фунтов за Кайседо
Европа19:58
Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона
Европа19:33
Каземиро: В Манчестер Юнайтед я наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок
Европа19:28
Иньяки Уильямс пропустит матч впервые с 2016 года
Украина19:06
Кендзера остаток сезона проведет в ПАОКе
Киберспорт18:51
Dota Pro Circuit 2023 Tour 1: NaVi покидают высший дивизион
Другие18:42
Украинские сноубордисты завоевали золото и серебро на кубке Европы
Европа18:18
Проблемный Ювентус уступил Монце на своем поле
НБА17:59
Индиана продлила контракт с лидером команды, которым интересовались Лейкерс
Европа17:51
Милан - худший клуб по пропущенным голам в 2023 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK