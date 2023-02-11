NaVi с треском вылетели из IEM Katowice 2023, проиграв Heroic

Украинский клуб был разгромлен командой из Норвегии.

В субботу, 11 февраля, в рамках турнира по CS:GO IEM Katowice 2023 NaVi встречались с Heroic.

Первой картой для команд стала Inferno. На ней украинский клуб не смог показать свой высокий уровень, уступив 16:8.

На второй карте, Mirage, "рожденные побеждать" с треском провалились, не сумев отыграться после первой проигранной карты. В итоге, NaVi снова уступили с разгромным счетом 16:8.

Таким образом, украинский клуб покинул IEM Katowice 2023, а Heroic вышли в финал, где сыграют против G2.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

На ISPORT также доступны расписание и результаты IEM Katowice 2023.