Тильт, нервы и отсутствие сыгранности: Что с NaVi и когда они вернутся на вершину

Не так давно команда NaVi была самой сильных в мире, занимая первую строчку в рейтинге HLTV по CS:GO, занеся 2021 год не просто в свой актив, но и сделав его самым успешным за всю историю для украинского киберспорта.

В 2023 году "рожденных побеждать" сильно штормит, ведь недавние доминанты стали аутсайдерами и не радуют своей игрой фанатов.

Ввиду всего вышесказанного, редакция ISPORT решила разобрать причины резкого спада Natus Vincere, а также попытаться найти способы выхода из кризиса.

2022 год: Начало неудач

Ни для кого не секрет, что NaVi - это команда-настроение. При правильной моральной составляющей украинский коллектив может выиграть все угодно и кого угодно. Именно этот фактор является ключевым для команды, так как киберспорт - это прежде всего спокойствие, уравновешенность и четкое понимание того, что ты делаешь.

Последние неудачи "рожденных побеждать" связаны именно с данной проблемой. На команду оказывается огромное давление с февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Лидер Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев сильнее всех был подавлен ввиду наступления войны, поэтому украинец переключился с киберспорта на благотворительность, перечисляя невероятные суммы на нужны ВСУ.

На Симла оказывалось и все еще оказывается огромное давление со стороны российского комьюнити, ввиду анти-кремлевской пропаганды, а также смены жизненных позиций касаемо своей родины, языка общения и тд.

Сейчас украинские и российские игроки из NaVi критикуются с обеих сторон, что явно не привносит спокойствие в коллектив. Игроки вечно в напряжении, а также в этот момент команде появляется новичок.

Уход Бумыча и долгий подбор игроков

В то же время в команде, на тот момент, было сразу три российских игрока: Perfecto, Electronic и Boombl4. Последний - был капитаном, умом всей команды, однако вскоре его убрали из команды из-за политических взглядов жены Кирилла Михайлова, кстати, экс-проститутки. Официальному лидеру NaVi пришлось покинуть организацию, из-за чего все начало разрушаться.

"Рожденные побеждать" довольно быстро нашли замену Бумичу, пришел в команду Sdy, пришел не на позицию капитана, и в конце концов ему не удалось закрепиться.

К слову, Виктору Оруджеву, от части не повезло с временем прибытия в команду. Украинец был лишь временной заменой, и, как сказал тренер NaVi B1ad3: "Мы не видели перспектив в Sdy, он слишком возрастной игрок для нас (25 лет)".

Осенью стало известно, что Оруджев все-таки покидает коллектив, а на его место приходит юное дарование - npl. Андрей Кухарский стал новым "битом" в том плане, что пришел из академии и на него возлагают большие надежды.

После турнира в Катовице можно сказать, что у парня есть талант и он вполне может закрепиться в составе, однако есть одно но…

Новый игрок = смена позиций лидеров

Npl не может выполнять роль Бумыча, то есть быть сапортом, помогая своим тиммейтам информацией, арморами, тактическими подсказками и тд.

Ввиду этого, тренер NaVi был вынужден внедрять новичка таким образом, чтобы прежняя конструкция не разрушилась, однако, не вышло как хотелось.

Ровно как и в ситуации с sdy, Блэйд не сумел правильно поставить нового игрока так, чтобы остальные давали максимум пользы. В своей роли остался лишь S1mple, а вот b1t, electronic и Perfecto сильно тасовались между собой, чередуя роли опорников разных сайдов.

В итоге, новый капитан Денис Шарипов вынужден на некоторых картах играть в несвойственной для себя манере, а также сочетать лидерские качества, управляя своими тиммейтами. Таким образом Электроник часто может теряться и, к сожалению, не может придумать на ходу план действий в критической ситуации.

Шарипову предстоит долгое обучение быть лидером, а также подбадривать команду, однако на это уйдет время. Ровно столько же необходимо и npl, чтобы приспособиться к игре со своими кумирами и давать тот результат, который от него ждут.

S1mple: амбиции, которые губят команду

Ни в коем случае речь не будет идти о том, что Александр Костылев мешает своей команде, тем более никто не говорит о надобности смены клуба.

S1mple - лидер NaVi во всех смыслах слова. Его крайне тяжело переубедить, переспорить и перекричать, так как украинец в данный момент является лучшим игроком в CS:GO. Его амбиции можно сравнить лишь с Криштиану Роналду, так как они оба хотят везде и всегда побеждать, однако в данном случае это губит команду.

Костылев раньше был очень токсичным персонажем в игре, когда партнеры не всегда играли на самом высоком уровне и подпускают ошибки. Александру в последние годы удавалось быть более спокойным, но в последнее время снова начались "психи", и это, отчасти, губит команду, убивая ее нравственный дух.

Вероятно, все видели моменты, когда S1mple злиться на sdy и кричит на него во время матчей. Хоть сам Виктор Оруджев не признал данный факт, однако фанаты во всем мире обратили на это внимание.

Во времена игры с Zeus, легендой NaVi и CS в целом, тогдашний капитан умел урезонить пыл сорвавшегося юнца, однако теперь Костылев стал звездой игры, ввиду чего авторитет на него не сможет подействовать так, как раньше.

Вывод

С S1mplом необходимо постоянно общаться и уметь его успокоить. Проблемы похожи на психологические, возможно, нужно больше работать с психологом, или вообще изменить имеющегося. Кроме того, NaVi нужно время. Новичок npl неплох, но его надо наигрывать, необходимо тренировать больше карт, уметь быть тактически гибкими и, самое главное - не тормозить и не отдавать сопернику преимущество в микромоментах.

Будем верить, что B1ad3 снова придумает гениальную стратегию на последующие турниры и сможет подсобрать своих парней на покорение новых высот. А пока - будем желать NaVi успехов и следить за ними вопреки любым результатам.