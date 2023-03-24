NaVi на двух картах обыграли Heroic и пробились в полуфинал ESL Pro League Season 17

В пятницу, 24 марта, состоялись очередные матчи турнира по CS:GO ESL Pro League Season 17.

В четвертьфинальном поединке сошлись украинская киберспортивная организация Natus Vincere и датская команда Heroic.

На первой карте, которой стал "Anubis" (пик NaVi) команды показали борьбу, в которой все же сильнее оказался украинский коллектив - 16:13.

На "Inferno" датчане пытались перевернуть ход встречи, но NaVi не позволили им этого сделать, забрав карту со счетом 16:8 и завоевав право выступить в полуфинале турнира.

Лучшим игроком встречи стал снайпер NaVi Александр 's1mple' Костылев.

Источник: HLTV.org

Источник: HLTV.org

В 1/2 финала Natus Vincere встретятся с европейцами из FaZe. Матч состоится в субботу, 25 марта, в 20:00 по Киеву.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей ESL Pro League Season 17.