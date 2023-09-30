Призовой фонд The International может стать худшим в истории турнира

Призовой фонд The Intternational может стать худшим в истории турнира.

Напомним, что призовой фонд главного турнира по Dota 2 по большей части наполняется усилиями фанатов, которые покупают боевой пропуск. 25 % прибыли от его продаж Valve и направляет в призовой фонд.

Однако в этом году комания решила отказаться от БП, заменив его Компендиумом, который несмотря на множество интерактивных ивентов, не имеет новых скинов.

Игроки уже раскритиковали Valve за отсутствие скинов, а профессиональные игроки и аналитики сразу заговорили о том, что призовой фонд из-за этого будет небольшим.

Однако сейчас, по данным портала Prizetrac, ситуация скорее катастрофическая. На момент написания статья призовой фонд составляет чуть более 2,5 млн долларов.

Для сравнения, в рекордный 2021 год к этому моменту было собрано уже почти 10 млн долларов, а прошлый худший показатель составлял почти 5 млн долларов в 2015 году.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с форматом и участниками The International 2023.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!