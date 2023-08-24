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The International: все участники турнира

ISPORT.UA представляет всех участников главного трунира года по Dota 2.
Сегодня, 17:46
The International 2023 / liquipedia.net
The International 2023 / liquipedia.net

12 октября в Сиэтле пройдет главный турнир года по Dota 2 The International. Мероприятие вновь вернулось в Канаду, потому ожидается высокий уровень организации.

TI12 стартует с двухфазной групповой стадии, которая в 2023 году получила название Road to the International и формально не будет считаться частью самого турнира.

Формат турнира

Групповая стадия TI12 (12-15 октября)

  • В первой групповой стадии 20 команд разделят на четыре группы, в которых они проведут матчи по круговому формату по правилам best-of-2.
  • Из каждой пятерки по одному худшему составу завершат выступление на TI12, остальные продолжат борьбу во второй фазе.
  • Клубы, которые в первой фазе заняли 1-2 места, получат в оппоненты соперников с 3-4 мест других групп.
  • Во второй фазе каждая команда сыграет только по одному матчу в формате bo3. Победители получат слоты в верхней сетке плей-офф, проигравшие — в нижней.

Плей-офф TI12 (20-22 октября; 27-29 октября)

  • Плей-офф The International 2023 пройдет в классическом формате double-elimination с матчами до двух побед.
  • Финал состоится по правилам bo5.

Участники

  • 12 команд, квалифировавшихся через DPC
  • 8 команд, которые пройдут региональные квалификации: по одной команды из Китая, Северной Америки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, также по две команды Восточной Европы и Южной Америки

Текущие учасники TI12

Квалификация DPC

  • Team Liquid
  • Gaimin Gladiators
  • Tundra Esports
  • 9Pandas
  • Evil Geniuses
  • PSG.LGD
  • Shopify Rebellion
  • Talon eSports
  • beastcoasts
  • Team Spirit
  • TSM
  • Bet Boom

Региональные квалификации

  • Nouns (Севереая Америка)
  • Azure Ray (Китай)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 The International

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