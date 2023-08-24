The International: все участники турнира

ISPORT.UA представляет всех участников главного трунира года по Dota 2.

12 октября в Сиэтле пройдет главный турнир года по Dota 2 The International. Мероприятие вновь вернулось в Канаду, потому ожидается высокий уровень организации.

TI12 стартует с двухфазной групповой стадии, которая в 2023 году получила название Road to the International и формально не будет считаться частью самого турнира.

Формат турнира

Групповая стадия TI12 (12-15 октября)

В первой групповой стадии 20 команд разделят на четыре группы, в которых они проведут матчи по круговому формату по правилам best-of-2.

Из каждой пятерки по одному худшему составу завершат выступление на TI12, остальные продолжат борьбу во второй фазе.

Клубы, которые в первой фазе заняли 1-2 места, получат в оппоненты соперников с 3-4 мест других групп.

Во второй фазе каждая команда сыграет только по одному матчу в формате bo3. Победители получат слоты в верхней сетке плей-офф, проигравшие — в нижней.

Плей-офф TI12 (20-22 октября; 27-29 октября)

Плей-офф The International 2023 пройдет в классическом формате double-elimination с матчами до двух побед.

Финал состоится по правилам bo5.

Участники

12 команд, квалифировавшихся через DPC

8 команд, которые пройдут региональные квалификации: по одной команды из Китая, Северной Америки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, также по две команды Восточной Европы и Южной Америки

Текущие учасники TI12

Квалификация DPC

Team Liquid

Gaimin Gladiators

Tundra Esports

9Pandas

Evil Geniuses

PSG.LGD

Shopify Rebellion

Talon eSports

beastcoasts

Team Spirit

TSM

Bet Boom

Региональные квалификации