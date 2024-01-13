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Два украинца вошли в ТОП-30 игроков HLTV

S1mple не единственный, кого отметил портал.
Сегодня, 20:01
Валерий 'b1t' Ваховский / HLTV.org
Валерий 'b1t' Ваховский / HLTV.org

Перед стартом церемонии награждения лучшего игрока года из Counter Strike HLTV Award, известный портал порадовал болельщиков.

HLTV выложили десятку игроков, которым совсем немного не хватило, чтобы войти в 20-ку лучших в этом году.

В ТОП-30 вошли два украинца – игрок Monte Виктор "sdy" Оруджев и молодая звезда NaVi Валерий "b1t" Ваховский.

Они заняли 27 и 28 места соответственно. Стоит отметить, что сразу за ними расположился легионер Natus Vincere Иван "ИМ" Михай.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всей представленной двадцаткой лучших игроков года по версии HLTV.

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