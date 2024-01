Два украинца вошли в ТОП-30 игроков HLTV

Перед стартом церемонии награждения лучшего игрока года из Counter Strike HLTV Award, известный портал порадовал болельщиков.

HLTV выложили десятку игроков, которым совсем немного не хватило, чтобы войти в 20-ку лучших в этом году.

В ТОП-30 вошли два украинца – игрок Monte Виктор "sdy" Оруджев и молодая звезда NaVi Валерий "b1t" Ваховский.

Они заняли 27 и 28 места соответственно. Стоит отметить, что сразу за ними расположился легионер Natus Vincere Иван "ИМ" Михай.

As usual, we are revealing the names of players who came close to making the Top 20 list



Any surprises? 🤔#HLTVawardshow pic.twitter.com/A3VePWKTry