Два украинца вошли в ТОП-30 игроков HLTV
Перед стартом церемонии награждения лучшего игрока года из Counter Strike HLTV Award, известный портал порадовал болельщиков.
HLTV выложили десятку игроков, которым совсем немного не хватило, чтобы войти в 20-ку лучших в этом году.
В ТОП-30 вошли два украинца – игрок Monte Виктор "sdy" Оруджев и молодая звезда NaVi Валерий "b1t" Ваховский.
Они заняли 27 и 28 места соответственно. Стоит отметить, что сразу за ними расположился легионер Natus Vincere Иван "ИМ" Михай.
As usual, we are revealing the names of players who came close to making the Top 20 list— HLTV.org (@HLTVorg) January 13, 2024
Any surprises? 🤔#HLTVawardshow pic.twitter.com/A3VePWKTry
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всей представленной двадцаткой лучших игроков года по версии HLTV.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!