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NaVi совершили невероятный камбэк, с помощью которого прошли Heroic в полуфинале Iem Rio

"Рожденные побеждать" смогли переломить ход очень тяжелого поединка.
Сегодня, 21:11
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В рамках полуфинала IEM Rio NaVi встретились с Heroic.

Первой картой в этом матче стал пик "рожденных побеждать" Ancient. Старт выдался для украинского коллектива тяжелым, первая половина закончилась их поражением 4:8.

Во второй части Ancient NaVi подобрались и почти совершили камбэк, однако, все же карта завершилась поражением «рожденных побеждать».

Далее был пик Heroic - Dust 2. Эта карта шла по схожему сценарию, что и предыдущая, но, в отличие от прошлого раза NaVi дожали камбэк после первой половины со счетом 3:9, переведя Dust 2 в овертайм, где смогли сравнять счет.

На Mirage украинский коллектив уже был "в огне", выиграв первую половину и легко доведя до победного конца всю карту, и как следствие, матч в целом.

Heroic - NaVi 1:2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Heroic IEM Rio

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