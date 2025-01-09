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Женская команда официально получила приглашение на IEM Katowice-2025, также определилась судьба HEROIC

ImperialFe попала в список участников самых престижных соревнований мирового уровня.
Сегодня, 18:38
ImperialFe / HLTV.org
ImperialFe / HLTV.org

Женская команда по Counter-Strike2 бразильской организации ImperialEsports войдет в историю киберспорта. Они первыми в истории сыграют на самом высоком уровне, а также получили приглашение на турнир IEM Katowice-2025, говорится на официальном сайте соревнований.

На польской земле в составе команды будут соревноваться и две россиянки.

До сих пор укомплектованные девушками коллективы на tier-1 турнирах типа IEMKatowice не играли. Лишь в 2014 году исключительно женская команда соревновалась в онлайн-части FragbiteMastersSeason 3.

В то же время с распределением инвайтов ESL подтвердила участие в турнире HEROIC, недавно отпустившая ядро ​​команды в Falcons. Организатор фактически подтвердил слухи о подписании состава Sangal, ведь в перечне участников HEROIC заняли их рейтинговое место.

Мероприятие IEMKatowice запланировано на период с 29 января по 9 февраля. Билеты на мероприятие раскупили тремя волнами еще осенью.

Напомним, продолжается публикация топ-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Heroic iem katowice CS2

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