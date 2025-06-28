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Украина разгромила Швецию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги-2025

Женщины добились успеха в волейболе.
Сегодня, 21:27       Автор: Митя Шитко
Женская сборная Украины по волейболу / Getty Images
Женская сборная Украины по волейболу / Getty Images

В субботу, 28 июня, женская сборная Украины по волейболу провела поединок в 1/2 финала Золотой Евролиги-2025.

Соперником нашей команды была сборная Швеции.

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Украинки сумели разгромить соперника и выйти в финал.

Украина – Швеция – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

В другом полуфинале Венгрия обыграла Румынию. Финал пройдет 29 июня.

Украинки вышли в плей-офф Золотой Евролиги со второго места. На групповом этапе сборная Украины одержала 5 побед лишь однажды проиграла (в матче против Швеции).

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