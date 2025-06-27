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Украина одержала трудную победу над сборной Японии в Лиге наций

Отечественные волейболисты все-таки дожали соперников.
Сегодня, 17:19       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / Volleyball World
Сборная Украины / Volleyball World

Сборная Украины одолела национальную команду Японии в очередном туре волейбольной Лиги наций. Подопечные Рауля Лосано обыграли "драконов" в пяти сетах.

"Сине-желтые" были позади в течение почти всей первой партии, но в концовке догнали японцев. Впрочем, те сумели дожать украинских волейболистов. Команда Лосано взяла уверенный реванш в двух последующих сетах.

Однако, в четвертой партии сборная Украины потеряла преимущество под занавес сета и вынуждена была уйти на тай-брейк. Там поединок превратился в настоящий триллер. Команды шли нога в ногу, но концовка лучше удалась "сине-желтым".

Украина укрепила позиции в топ-8 турнире. Рекорд национальной команды – 4 победы, 3 поражения. Следующим соперником ребят Лосано станет сборная Болгарии (29 июня).

Лига наций
мужчины
Украина – Япония – 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

К слову, накануне сборная Украины разгромила Турцию в Лиге наций.

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