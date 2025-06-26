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Волейбольная сборная Украины разгромила Турцию в Лиге наций

"Сине-желтые" отпраздновали уверенную победу.
Сегодня, 20:08       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / Volleyball World
Сборная Украины / Volleyball World

Национальная команда Украины прервала трехматчевую серию поражений в Лиге наций-2025. Подопечные Рауля Лосано уверенно одолели сборную Турции.

В первом сете "сине-желтые" постепенно наращивали преимущество и привезли соперникам 14 очков. Во второй же партии лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но в концовке украински волейболисты дожали турок.

В третьем сете Турция держалась впереди в течение длительного времени. Однако, постепенно сборная Украины перехватила инициативу. Доведя счет до 24:18, "сине-желтые" немного расслабились, но удержали победу.

Победа позволила команде Лосано подняться на 6 место в турнирной таблице. Рекорд "сине-желтых" – 3 победы, 3 поражения. Следующий поединок Украина проведет против сборной Японии 27 июня.

Лига наций
мужчины
Турция – Украина – 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

Напомним, накануне сборная Украины потерпела поражение от Франции.

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