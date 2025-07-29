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Украина получила приглашение в Лигу наций по волейболу среди женщин

Украинки заслужили право играть среди лучших команд мира.
Сегодня, 14:20       Автор: Митя Шитко
Женская сборная Украины по волейболу / cev.eu
Женская сборная Украины по волейболу / cev.eu

Федерация волейбола Украины получила официальное приглашение от Международной федерации волейбола (FIVB) для участия женской сборной в Лиге наций в 2026 году.

Украинская команда получила такую возможность, ведь имеет самый высокий рейтинг среди тех, которые не принимали участия в нынешнем розыгрыше турнира – 15-я позиция.

До 30 июля украинская федерация должна подтвердить участие команды.

В этом году Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу. До этого национальная сборная одерживала победы в 2017 и 2023 годах.

Напомним, что Украина сохранила место в мужской волейбольной Лиге наций.

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