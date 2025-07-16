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Украина обыграла Нидерланды и досрочно сохранила место в волейбольной Лиге наций

Украинская сборная продолжает борьбу за выход в Финал восьми турнира.
Сегодня, 17:18       Автор: Игорь Мищук
Украина победила Нидерланды / en.volleyballworld.com
Украина победила Нидерланды / en.volleyballworld.com

В среду, 16 июля, в словенской Любляне мужская сборная Украины по волейболу провела девятый матч в Лиге Наций-2025.

Первым соперником украинцев в заключительную игровую неделю турнира стал один из аутсайдеров команда Нидерландов, тем не менее победа подопечным Рауля Лосано далась непросто.

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Украинская сборная была сильнее в первом сете, но потом уступила в двух следующих партиях. Все же "сине-желтые" взяли четвертый сет и дожали соперника на тай-брейке.

Лига наций. 9-й тур

Украина - Нидерланды 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Благодаря этой победе сборная Украины досрочно гарантировала себе участие в Лиге наций в следующем сезоне.

Также украинцы с шестью победами и 17-ю очками в активе продолжают борьбу за выход в Финал восьми турнира.

Следующий матч украинская сборная проведет против действующего чемпиона мира Италии. Поединок состоится в четверг, 17 июля, и начнется в 17:30 по киевскому времени.

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