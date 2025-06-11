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Украина одолела призера Олимпиады-2024 в дебютном матче Лиги наций по волейболу

Украинская сборная в трех сетах разобралась с командой США.
Вчера, 22:30       Автор: Игорь Мищук
Украина одержала победу над США / FIVB
Украина одержала победу над США / FIVB

В среду, 11 июня, сборная Украины по волейболу в бразильском Рио-де-Жанейро провела свой первый в истории матч Лиги наций.

В дебютном для украинской национальной команды поединке турнира "сине-желтым" противостояли бронзовые призеры Олимпийских игр-2024 сборная США.

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Тем не менее, подопечные Рауля Лосано не отдали третьему номеру мирового рейтинга ни одного сета, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Украина - США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Украина: Тупчий (16 очков), Щитков (2), Ковалев (10), Янчук (12), Тодуа (3), Семенюк (8), Бойко (л) - старт; Полуян (0), Кисилюк (0), Коваль (0).

Следующий матч Лиги наций сборная Украины проведет против Кубы. Поединок состоится в пятницу, 13 июня, и начнется в 23:30 по киевскому времени.

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