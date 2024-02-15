Среди пострадавших дети: на чемпионском параде Канзас-Сити произошла массовая стрельба
Полиция задержала преступников.
В ночь на 12 февраля Канзас-Сити Чифс победил Сан-Франциско Форти Найнерс и стал чемпионом НФЛ.
Во время чемпионского парада неизвестные открыли огонь по толпе болельщиков. В результате трагедии погиб один человек и 21 получил ранения, среди пострадавших есть дети.
С команды Канзас-Сити Чифс никто не пострадал, хоть в тот момент они были на сцене.
Отмечается, что полиция уже задержала троих подозреваемых в нападении.
Ранее сообщалось, что Ашер провел выступление "всей своей жизни" в перерыве Супербоула LVIII.
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