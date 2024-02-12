Ашер провел выступление "всей своей жизни" в перерыве Супербоула LVIII

Для того, чтобы шоу получилось незабываемым, он позвал на помощь других звезд, с которыми он исполнил хиты 2000-х.

В ночь на понедельник, 12 февраля, в Парадайз, штат Невада, состоялся Супербоул LVIII, в котором сошлись Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско 49ерс.

Как и было объявлено ранее, в перерыве матч прошло традиционное шоу, главной звездой которого стал исполнитель R&B и хип-хоп Ашер.

Лауреат Грэмми начал 13-минутную смесь своих хитов с "Caught Up" в сопровождении десятка танцоров, танцовщиц, а также акробатов.

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После нескольких песен он отошел на второй план - на сцене появилась его первая гостья, Алиша Киз. Она стояла за ярко-красным пианино в соответствующем блестящем красном наряде и заиграла один из своих самых больших хитов "If I Ain’t Got You".

Затем пара исполнила свой дуэт "My Boo", обеспечив один из самых приятных моментов в выступлении, полном воссоединений, когда пара с радостью воссоздала свой успех 2004 года.

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После того, как песня подошла к концу, другие приглашенные звезды начали стремительно появляться на сцене. Продюсер-рэпер Джермейн Дюпри присоединился к Ашеру ради "Confessions Part II".

Во время "Burn" пламя проецировалось на огромную круглую платформу, на которой выступал Ашер, - это был один из самых ярких моментов ночи.

Среди других гостей была H.E.R., которая сыграла зажигательное гитарное соло во время "U Got It Bad", прежде чем приступить к узнаваемому риффу в "Bad Girl".

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После короткого исчезновения певец вернулся в блестящем черно-синем костюме с роликовыми коньками - в таком образе он представил will.i.am, вместе с которым он исполнил "OMG"

И хотя слухи о появлении Джастина Бибера не подтвердились, на сцене с Ашером было полно звездных гостей.

Lil Jon появился для исполнения "Turn Down For What". Но его выход на сцену дал фанатам понять, что будет дальше.

К тому времени на сцену вышел харизматичный Лудакрис. Трио приступило к исполнению определяющего карьеру хита Ашера "Yeah!".

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Эта песня, занявшая первое место в мире в середине нулевых и бесспорный хит, стала идеальной кульминацией шоу, полного ярких моментов.

Стоит отметить, что во время самого матча между Канзас-Сити и Сан-Франциско произошла неприятная ситуация, когда лайнбекер 49ерс Дре Гринлоу получил травму, выбегая на поле для празднования.

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