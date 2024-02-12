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Игрок Сан-Франциско 49ерс травмировался во время празднования

Важный для команды игрок умудрился порвать ахиллово сухожилие.
Сегодня, 09:44
Дре Гринлоу / Getty Images
Дре Гринлоу / Getty Images

Минувшей ночью в Парадайз, штат Невада, прошел Супербоул LVIII, в котором Канзас-Сити Чифс защитили статус чемпиона НФЛ, в овертайме обыграв Сан-Франциско 49ерс (25:22).

По ходу встречи произошла нестандартная ситуация. По завершению одного из моментов во время празднования лайнбекер Сан-Франциско Дре Гринлоу вместе с остальными игроками решил выбежать на поле.

Однако сделав всего один шаг, 26-летний американец рухнул на газон, схватившись за левую ногу. Игрока увезли со стадионе на медицинском карте - в матч он не вернулся.

По информации Yahoo! Sports, у Гринлоу подозрение на разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего он рискует пропустить старт сезона-2024/25.

Выбранный Сан-Франциско в пятом раунде драфта НФЛ 2019 года, Дре Гринлоу был основным игроком защиты 49ерс, сыграв важную роль в успехе своей команды в этом постсезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: супербоул сан-франциско

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