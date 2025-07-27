Онофрийчук завоевала золото на этапе Кубка мирового вызова
Украинка продолжает подтверждать звание одной из лучших гимнасток современности.
В Румынии, Клуж-Напока, проходит этап Кубка мирового вызова по художественной гимнастике.
В рамках турнира состоялись соревнования по упражнениям с булавой, где победу одержала украинка Таисия Онофрийчук.
Спортсменка набрала 30,550 балла, оторвавшись от Тары Драгас на 1,450 балла.
Третье место заняла Дарья Варфоломеев из Германии.
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Кубок мирового вызова
Румыния, Клуж-Напока
Упражнения с булавой
- Таисия Онофрийчук (Украина) - 30,550
- Тара Драгас (Италия) - 29,100
- Дарья Варфоломеев (Германия) - 28,550
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