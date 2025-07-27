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Онофрийчук завоевала золото на этапе Кубка мирового вызова

Украинка продолжает подтверждать звание одной из лучших гимнасток современности.
Сегодня, 17:11       Автор: Василий Медвидь

В Румынии, Клуж-Напока, проходит этап Кубка мирового вызова по художественной гимнастике.

В рамках турнира состоялись соревнования по упражнениям с булавой, где победу одержала украинка Таисия Онофрийчук.

Спортсменка набрала 30,550 балла, оторвавшись от Тары Драгас на 1,450 балла.

Третье место заняла Дарья Варфоломеев из Германии.

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Кубок мирового вызова

Румыния, Клуж-Напока

Упражнения с булавой

  1. Таисия Онофрийчук (Украина) - 30,550
  2. Тара Драгас (Италия) - 29,100
  3. Дарья Варфоломеев (Германия) - 28,550

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