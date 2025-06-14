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Сборная Украины в сумасшедшем матче одержала вторую победу в Лиге наций

Украинцы переиграли кубинцев.
Сегодня, 07:45       Автор: Митя Шитко
Сборная Украины по волейболу / volleyballworld.com
Сборная Украины по волейболу / volleyballworld.com

Национальная сборная Украины по волейболу провела второй матч в новом розыгрыше Лиги наций, в рамках которого выступает 18 команд.

Во втором туре Украина встретилась с национальной командой Кубы.

Фаворитами матча были кубинцы, но все же Украина смогла победить. Поединок продлился все пять партий.

2-й тур, Лига Наций
Украина — Куба 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)

Теперь Украина занимает третье место в турнирной таблице.

В предыдущей игре украинцы одолели США. Следующий поединок Украина проведет проти Бразилии 14 июня. Бразильцы в первой игре обыграли Иран, а затем уступили Кубе.

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