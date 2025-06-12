Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Национальная сборная Украины по волейболу стартовала в новом розыгрыше Лиги наций, в рамках которого выступает 18 команд.

В первом туре Украина встретилась с призером последних Олимпийских игр - сборной США.

Фаворитами матча были американцы, но все же Украина смогла победить, при чем не отдав сопернику ни одного сета.

1-й тур, Лига Наций

Украина — США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Теперь Украина вместе с Бразилией и Японией разделяют первое место в турнирной таблице - только эти три команды выиграли свои матчи 3:0. Следующий поединок Украина проведет проти Кубы 13 июня. Кубинцы свой первый матч проиграли Словении 1:3.

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