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Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс

Ольга оставила смешной комментарий.
Сегодня, 18:40       Автор: Митя Шитко
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Двухкратная олимпийская чемпионка в фехтовании Ольга Харлан сообщила о возвращении к тренировкам.

Украинская спортсменка показала видео с тренировочного процесса.

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"Начинаю входить в тренировочный процесс. Не торопясь. Степ бай степ.

Привет, знакомая боль! Давно не виделись", - написала Харлан.

Ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо.

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