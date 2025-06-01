Украина обыграла сборную Черногории в женской Золотой Евролиге

Подопечные Якуба Глушака одолели черногорских волейболисток. Национальная команда Украины дожала балканок в четырех сетах.

После ровного дебюта "сине-желтые" завладели инициативой в середине первой партии и довели ее до победы. Впрочем, сборная Черногории смогла реваншироваться во второй, ведя на протяжении всего сета. Но этим только разгневала украинок.

В следующих двух партиях сборная Украины уже была безудержной. По итогам третьего сета "сине-желтые" привезли 7 очков преимущества. Четвертый же обернулся разгромом балканок с +13.

После двух туров украинские волейболистки делят лидерство с Румынией и Словенией (по 6 очков). Следующий матч команда Глушака сыграет против сборной Португалии. Поединок намечен на 6 июня.

Золотая Евролига

женщины

Черногория – Украина – 1:3 (20:25, 25:21, 18:25, 12:25)

Напомним, ранее женская сборная Украины обыграла Испанию на старте турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!