Женская сборная Украины одолела Испанию на старте Золотой Евролиги
Национальная команда Украины обыграла испанок в новом сезоне Золотой Евролиги. Подопечные Якуба Глушака одержали верх в четырех сетах.
В первой партии "сине-желтые" методически наращивали преимущество и "привезли" сборной Испании 9 очков. Впрочем, пиренейки сумели реваншироваться во втором сете. Но успех в концовке этого отрезка стал для них последним.
Сборная Украины оторвалась на 9 пунктов по итогам третьей партии. В четвертом же сете команда Глушака просто смяла соперниц. На пике преимущество украинок составило 14 пунктов, но на финише они ограничились десятью.
Золотая Евролига
женщины
Украина – Испания – 3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:15)
К слову, футбольная женская сборная Украины пробилась в Дивизион A Лиги наций.
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