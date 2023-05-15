Президент Международной федерации дзюдо отреагировал на бойкот Украиной чемпионата мира
Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер высказался по поводу бойкот Украиной чемпионата мира.
По словам функционера, он уважает решение украинской команды, однако считает, что это неправильно.
"Я не в состоянии комментировать решение украинского правительства. Они вольны решать что хотят. Я могу комментировать только детали, связанные с нашим видом спорта
Все зависит от них. Мы уважаем их решение. Все нации приветствуются в нашем спорте. Надеюсь, что война скоро закончится, и мы сможем снова интегрировать украинскую семью дзюдо в большую международную семью.
В нынешней ситуации, конечно, диалог перепиской бесполезен из-за решений украинского правительства. Мы это уважаем, мы живем с этим. Это неправильное решение, но все зависит от них", - приводит слова Визера Inside the Games.
Напомним, что на чемпионате мира по дзюдо вошли в заявку 17 российских дзюдоистов, 14 из которых находятся на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что с чемпионате мира по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами.