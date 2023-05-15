iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Президент Международной федерации дзюдо отреагировал на бойкот Украиной чемпионата мира

Мариус Визер верит, что украинские спортсмены вскоре вернутся к официальным соревнованиям.
Сегодня, 12:46
Мариус Визер / Getty Images
Мариус Визер / Getty Images

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер высказался по поводу бойкот Украиной чемпионата мира.

По словам функционера, он уважает решение украинской команды, однако считает, что это неправильно.

"Я не в состоянии комментировать решение украинского правительства. Они вольны решать что хотят. Я могу комментировать только детали, связанные с нашим видом спорта

Все зависит от них. Мы уважаем их решение. Все нации приветствуются в нашем спорте. Надеюсь, что война скоро закончится, и мы сможем снова интегрировать украинскую семью дзюдо в большую международную семью.

В нынешней ситуации, конечно, диалог перепиской бесполезен из-за решений украинского правительства. Мы это уважаем, мы живем с этим. Это неправильное решение, но все зависит от них", - приводит слова Визера Inside the Games.

Напомним, что на чемпионате мира по дзюдо вошли в заявку 17 российских дзюдоистов, 14 из которых находятся на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что с чемпионате мира по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами.


Статьи по теме

Ферстаппен: Чуть не сломал плечо, спасая кошку - пришлось сломать дверь Ферстаппен: Чуть не сломал плечо, спасая кошку - пришлось сломать дверь
МЮ заинтересован в подписании кипера Боруссии МЮ заинтересован в подписании кипера Боруссии
Довбик - второй игрок в истории, забивший 23+ гола в одном сезоне УПЛ Довбик - второй игрок в истории, забивший 23+ гола в одном сезоне УПЛ
Blast Paris Major 2023: украинское дерби между NaVi и Monte Blast Paris Major 2023: украинское дерби между NaVi и Monte
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 115:27
Ферстаппен: Чуть не сломал плечо, спасая кошку - пришлось сломать дверь
Европа15:23
МЮ заинтересован в подписании кипера Боруссии
Украина15:11
Довбик - второй игрок в истории, забивший 23+ гола в одном сезоне УПЛ
Киберспорт14:58
Blast Paris Major 2023: украинское дерби между NaVi и Monte
Украина14:58
Бомбардиры УПЛ: Довбик снова забил и увеличил отрыв от преследователей
Украина14:56
УПЛ: Днепр-1 обыграл Минай, Колос примет Александрию
Киберспорт14:55
Blast Paris Major 2023: украинское дерби, FaZe и G2 в шаге от вылета
Украина14:53
Очередной гол Довбика принес Днепру-1 минимальную победу над Минаем
Европа14:50
Гордость Марадоны: Карикатурист оригинально поздравил Барселону с чемпионство
Украина14:25
Шахтер внесет оригинальный пункт в контракты с новичками, чтобы нельзя было воспользоваться правилами ФИФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK