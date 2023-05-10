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С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами

А могли бы всех русиян выгнать.
Сегодня, 14:49

На ЧМ по дзюдо в Катаре случился неприятный эпизод, на трибунах были замечены зрители с георгиевскими лентами.

Напомним, что Международная федерация дзюдо допустили росиян до соревнований, так что Украина бойкотирует этот турнир. Тем более, что из 17-ти представителей "из-за поребрика" 14 имеют контракты с армией.

Во время соревнований 9 мая были замечены зрители с символами рашизма. Удивительно, но организаторы турнира отреагировали быстро и выгнали фанатиков войны, запретив им когда-либо посещать другие турниры.

На инцидент оратил внимание также украинский борец Жан Беленюк, который поделился сторис в Инстаграме.

"Спорт вне политики скажет вам эта руснявая семейка, которая с "георгиевской лентой" на груди болеет за "нейтральных" спортсменов на чемпионате мира по дзюдо в Катаре", - написал Беленюк и прикерпил фотографию этих граждан.

Ранее, напомним, Беленюк выступил за то, чтобы украинцы участвовали в Олимпиаде без представителей террористических государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо

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