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Беленюк: Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде, а россияне - сидеть дома с белорусами

Народный депутат отметил последствия того, если украинцы пропустят Олимпийские игры.
Сегодня, 10:10
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк поделился мнением по поводу участия украинских спортсменов в Олимпийских играх.

По словам заслуженного спортсмена, украинские ребята должны участвовать на  Олимпиаде.

"Поверьте мне, я сам спортсмен, для каждого Олимпийские игры - это самый важный старт в жизни. Каждый спортсмен хочет попасть на Олимпиаду, выступить, представить свою страну. Каждый спортсмен мечтает о том, чтобы получить олимпийскую медаль".

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Беленюк отметил, что россияне и белорусы не должны быть допущены.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде, поднимать украинский флаг, а россияне - сидеть дома с белорусами. К сожалению, ситуация абсолютно повернулась вверх дном, и сейчас есть перспектива, что россияне могут быть на этих соревнованиях, а украинцы будут сидеть дома. Хотя еще недавно перспектива была совершенно иная", - приводит слова Беленюка DW Українською.

Ранее сообщалось, что Федерация дзюдо Украины подтвердила, что сборная не будет участвовать на чемпионате мира.


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