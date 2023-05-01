Украинский дзюдоист: Господин министр, чем мы отличаемся от футболистов?

Чемпион Европы по дзюдо Богдан Ядов бурно отреагировал на решение федерации дзюдо бойкотировать ЧМ в Катаре, на который допустили россиян и белорусов.

Спортсмен понимает правильность такого решения, но хочет понять, почему оно не касается всех украинских атлетов во всех видах спорта.

"Без чемпионата мира...

Сейчас официально наша сборная пропускает чемпионат мира, из-за того что Ijf допустила спортсменов стран-террористов рф и рб.

Сейчас я не буду писать о решении международной федерации, но у меня есть вопросы к нашему министерству и господину министру...

Мы не едем на чемпионат мира, но, господин министр, в чем наша разница со сборной по футболу? Я единственный из сборной, кто попадает в топ рейтинга, и не могу попасть с ними в финальную часть, так почему они продолжают выступать, а я не еду?

Но если не будем говорить обо мне, у ребят в весовой категории 60 кг вообще нет их, то есть они никак не могут с ними встретиться... Так объясните, в чем разница между нашей сборной и Элиной Свитолиной и другими теннисистами, в чем разница между нами и сборной по футболу? Пожалуй, я знаю, в чем разница .

Я люблю свою страну и я понимаю, что это правильное решение, но почему оно не касается всех понять не могу...

Слава Украине и силы моим товарищам по команде, мы всех победим", - написал Богдан в своем Instagram.

Напомним, что Ядов стал чемпионом Европы на турнире в Софии, состоявшемся в прошлом году.