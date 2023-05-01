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Федерация дзюдо Украины подтвердила, что сборная не будет участвовать на чемпионате мира

Организация подробно объяснила решение по поводу отказа от участия на турнире.
Сегодня, 12:10
ФДУ / ФДУ
ФДУ / ФДУ

Федерация дзюдо Украины официально заявила о том, что не будет не участвовать на чемпионате мира-2023.

В заявлении организации сообщается, что украинская команда не выступит из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

"Федерация дзюдо Украины сообщает, что вынуждена отозвать заявку сборной команды Украины на участие в чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар), который пройдет с 7 по 14 мая.

Это связано с тем, что в пятницу, 28 апреля, Международная федерация дзюдо IJF разрешила участвовать в мировом первенстве командам России и Беларуси в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Впоследствии заявка команды "Индивидуальных нейтральных атлетов" появилась на сайте Judobase.

Большинство команды - это спортсмены, являющиеся действующими военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, частью армии, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину и до сих пор ведет жестокую полномасштабную войну на нашей территории, которая ежедневно обстреливает украинские города, гражданские дома, уничтожая мирных граждан, детей. Более 250 украинских спортсменов отдали свои жизни защищая страну. Есть среди них и представители дзюдо".

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"Мы не видим здесь нейтралитет, равные условия и "мостик к миру", о которых говорится в Резолюции IJF по поводу участия российских и белорусских команд в чемпионате мира в Дохе.

Более того, мы видим здесь решение, противоречащее последним рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, где МОК говорит, что статус нейтральных атлетов может быть предоставлен только тем спортсменам, которые не являются военнослужащими.

Мы разочарованы решением Международной федерации дзюдо. Поэтому приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира в Дохе.

Соответствующее письмо с официальной позицией ФГУ по чемпионату мира в Дохе, за подписью Президента Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка, сегодня будет направлено в Международную федерацию дзюдо", - говорится в заявлении ФГУ.

Стоит отметить, что на чемпионате мира спортсмены также будут бороться за получение очков, которые будут идти в олимпийский рейтинг, который будет определять отбор на Олимпиаду-2024.

Ранее сообщалось, что украинский дзюдоист обратился к Министру, которого раскритиковал за неравный допуск спортсменов к турнирам.


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