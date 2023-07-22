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Украинские шпажистки не стартовали в личных соревнованиях на ЧМ по фехтованию

Федерация фехтования Украины придерживается правил и заявлений.
Сегодня, 12:50
Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan

Украинские шпажистки приняли решение не стартовать в личных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию.

Как сообщает Суспільне Спорт, изначально украинки Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева были в заявке на турнире, в котором также представлены россиянки Яна Бекмурзова и Полина Хаэртинова.

Жеребьевка чемпионата мира была проведена с участием украинок, однако утром их фамилии были убраны из заявки. Таким образом, соревнования начались без них.

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Отметим, что президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщал, что Украина пропустит все личные соревнования по чемпионата мира по фехтованию, где будут представлены россияне и белорусы.

Соревнование пройдет с 22 по 25 июля в Милане. В командном выступление украинки будут участвовать, ведь там нет представителей стран-агрессоров.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе.


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