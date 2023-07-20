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"Запахло отменой бойкота": Беленюк сделал интригующее заявление

Олимпийский чемпион намекнул на отмену ограничений для украинских спортсменов.
Сегодня, 20:08
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк сделал заявление о бойкоте украинскими спортсменами соревнований, в которых принимают участие представители стран-агрессоров.

Ранее Министерство молодежи и спорта запретило украинцам участвовать в соревнованиях, на которые были допущены россияне и белорусы.

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Тем не менее Беленюк намекнул, что это решение может быть отменено.

"Запахло отменой бойкота", - написал олимпийский чемпион в Telegram.

Отметим, ранее министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что хочет покинуть свой пост в министерстве, отказавшись от совмещения двух должностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беленюк

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