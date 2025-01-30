В США разбился самолет, где были известные фигуристы российского происхождения

Самолет после столкновения с военным вертолем разбился в Вашингтоне / Getty Images

В ночь с 29 на 30 января недалеко от Вашингтона (США) произошла авиакатастрофа.

Пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом, после чего упал в реку. Федерация фигурного катания США опубликовала заявление, в котором сообщила, что несколько фигуристов находились в самолете.

"Мы можем подтвердить, что несколько членов нашего конькобежного сообщества, к сожалению, находились на борту рейса 5342 American Airlines, столкнувшегося с вертолетом вчера вечером в Вашингтоне, округ Колумбия.

Эти спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, который проводился вместе с чемпионатом США по фигурному катанию в Вичите, штат Канзас", – говорится в сообщении.

Российские источники сообщают, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной россии Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР по парному катанию Инна Волянская.

Столкновение с военным вертолетом произошло на подлете к взлетно-посадочной полосе. Авиакомпания сообщила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находился из трех человек.

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