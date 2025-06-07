"Мог быть последний матч": Джокович прокомментировал поражение на Ролан Гаррос

Один из лучших теннисистов мира Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в рамках полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Серб допустил, что он может в последний раз сыграл на Ролан Гаррос.

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"Это мог быть мой последний матч на Ролан Гаррос. Именно поэтому я был немного более эмоционален в конце. Но если это действительно было моё прощание с этим турниром, то оно получилось замечательным – благодаря атмосфере и тому, как меня встретила публика.

Я не знаю, что будет дальше на этом этапе моей карьеры. Но впереди – Уимблдон, мой любимый турнир детства. Я сделаю все, чтобы подготовиться. Думаю, мои лучшие шансы – это Уимблдон или быстрые харды, например, Австралия", - приводит слова Новака Punto de Break.

Напомним, что Свитолина высказалась на тему завершения карьеру после вылета с Ролан Гаррос.

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