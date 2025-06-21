Известный теннисист не сыграет на Уимблдоне из-за травмы

Норвежский теннисист Каспер Рууд не сможет сыграть на Уимблдоне. Об этом стало известно с официального сайта турнира.

16-я ракетка мира пропустит турнир из-за травмы колена. Рууд играл с ней еще на Ролан Гаррос и до сих пор не смог вылечить.

Заменит Каспера датский спортсмен Элмер Меллер.

Напомним, что украинка Ангелина Калинина тоже пропустит Уимблдон.

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