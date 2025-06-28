iSport.ua
Русский Українська

"Это не всегда легко": Костюк сделала признание в день своего рождения

Украинка обратилась к фанатам.
Сегодня, 18:06       Автор: Митя Шитко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк сделала новый пост на своей странице в Instagram.

Теннсистка опубликовала сообщение в свой 22-й день рождения.

Читай также: Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне

"Расти под прицелом внимания – это не всегда легко. Когда твою ценность будто определяют лишь результаты, а все видят и твои взлеты... и падения.

Этот год научил меня по-настоящему слушать. Себя. Ту маленькую себя внутри, которая просто хочет, чтобы ее услышали.

И хотя люди обычно замечают большие победы, наиболее памятными для меня остались тихие, личные моменты – те, о которых не пишешь в соцсетях".

Марта сейчас находится на 26-й строчке рейтинга WTA и готовится к старту на Уимблдоне. 

Ранее Костюк объяснила, почему не играет на турнирах WTA 250.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легенда клуба Ла Лиги начал тренерскую карьеру в неожиданном месте Легенда клуба Ла Лиги начал тренерскую карьеру в неожиданном месте
"На кону много денег": Уайлдер назвал желаемого соперника на 2026 год "На кону много денег": Уайлдер назвал желаемого соперника на 2026 год
Французский топ-клуб объявил о подписании Погба Французский топ-клуб объявил о подписании Погба
Динамо отправилось на сбор в Австрию - команда начала подготовку на два дня раньше Динамо отправилось на сбор в Австрию - команда начала подготовку на два дня раньше

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Трубин против Челси в плей-офф Клубного чемпионата мира, финал молодежного Евро-2025
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа19:54
Легенда клуба Ла Лиги начал тренерскую карьеру в неожиданном месте
Бокс19:34
"На кону много денег": Уайлдер назвал желаемого соперника на 2026 год
Европа19:27
Французский топ-клуб объявил о подписании Погба
Украина19:05
Динамо отправилось на сбор в Австрию - команда начала подготовку на два дня раньше
Европа18:59
Рома Довбика борется с другими клубами Серии А за вингера Ювентуса
Другие страны18:45
Клубный чемпионат мира-2025: бразильское противостояние и матч Бенфики с Челси откроют плей-офф турнира
Европа18:33
Ан-Наср Роналду определился с заменой дорогостоящему форварду, который не закрепился в клубе
Формула 118:30
Гран-при Австрии: Норрис выиграл поул, Леклер стал вторым
НБА18:23
Обмены НБА: Чикаго и Кливленд поменялись игроками
Теннис18:06
"Это не всегда легко": Костюк сделала признание в день своего рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK