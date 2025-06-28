"Это не всегда легко": Костюк сделала признание в день своего рождения

Вторая ракетка Украины Марта Костюк сделала новый пост на своей странице в Instagram.

Теннсистка опубликовала сообщение в свой 22-й день рождения.

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"Расти под прицелом внимания – это не всегда легко. Когда твою ценность будто определяют лишь результаты, а все видят и твои взлеты... и падения.

Этот год научил меня по-настоящему слушать. Себя. Ту маленькую себя внутри, которая просто хочет, чтобы ее услышали.

И хотя люди обычно замечают большие победы, наиболее памятными для меня остались тихие, личные моменты – те, о которых не пишешь в соцсетях".

Марта сейчас находится на 26-й строчке рейтинга WTA и готовится к старту на Уимблдоне.

Ранее Костюк объяснила, почему не играет на турнирах WTA 250.

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