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Ястремская: В матчах против россиян совсем другие ощущения, еще больше хочется выиграть

Украинка прокомментировала победу над анастасией захаровой.
Сегодня, 09:28       Автор: Василий Медвидь
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В рамках второго раунда Уимблдона украинка Даяна Ястремская в трехсетовом противостоянии одолела россиянку анастасию захарову.

Ястремская сказала, что данный матч был эмоционально тяжелее для нее, ведь она имела больше желания победить, чем обычно.

"Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но в то же время и немного сковывает внутри.

Сначала вообще не могла до конца почувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету я уже смогла найти некоторые решения, которые в итоге помогли перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так все складывалось сегодня до определенного момента. Выиграла этот матч просто на характере".

Также Даяна отметила, что игра прошла для нее очень быстро.

"Не могу сказать, что у меня был спад после начала третьего сета, возможно, в тот момент я немного устала, и в итоге все так затянулось.

Если честно, то я даже не помню всех этих моментов из игры, потому что все так пролетело, что я даже ловила себя на мысли: «Ого, мы уже третий сет играем, как же все быстро». Я просто концентрировалась на том, что хочу забрать эту победу любым способом", - сказала теннисистка в комментарии порталу Великий теннис Украины.

На ISPORT есть результаты всех матчей украинок на Уимблдоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Даяна Ястремская

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