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"У каждого во время игры есть свои демоны": Свитолина высказалась о поддержке мужа

Украинка раскрыла секреты семейной жизни.
Сегодня, 13:30       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №13) высказалась по поводу своего мужа Гаэля Монфиса (АТР №42).

Свитолина призналась, что француз влияет на ее игру своей поддержкой.

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"Мы друг другу даем какие-то подсказки. Понятно, что у нас есть свои тренеры, но когда мы оба играем на таком высоком уровне, у нас уже накопился большой матчевый опыт и есть понимание, как чувствуются различные ситуации именно на корте. Иногда это могут быть даже просто важные слова поддержки – от него или от меня – и это, как никогда, помогает, потому что мы проходим через одни и те же проблемы во время матчей, какие-то психологические моменты".

Свитолина рассказала, что во время матчей сталкивается с психологическими проблемами.

"У каждого во время игры есть какие-то свои демоны, которые с тобой борются и общаются с тобой на корте. Что за демоны? Страх проиграть, допустить ошибку – у всех есть такие мысли, это нормально, все мы люди. Но такие мысли допускать во время игры нельзя, с этим нужно работать и убеждать себя, что ты все можешь и у тебя все получится", – приводит слова Свитолиной ВТУ.

Во втором круге Уимблдона-2025 Свитолина обыграла белоруску Александру Саснович. В следующем раунде украинка встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (WTA №23).

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