"Не стало для меня определяющим": Костюк – о том, как была первой ракеткой Украины

Теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) высказалась о том, что была первой ракеткой Украины.

Костюк призналась, что ей тогда было приятно, однако особой ценности не было.

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"Это был приятный момент, но я бы не сказала, что он стал для меня определяющим. В теннисе все очень динамично – позиции постоянно меняются, и главное для меня – это мировой рейтинг.

Я очень ценю поддержку дома и, конечно, мне было приятно возглавлять украинский рейтинг. Со всем этим я стараюсь сосредотачиваться на глобальных целях, шаг за шагом двигаясь к ним", - сказала Марта для sport-express.ua.

Напомним, что Свитолина, Костюк и другие вошли в предварительную заявку на Кубок Билли Джин Кинг.

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