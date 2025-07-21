Свитолина, Костюк и другие вошли в предварительную заявку на Кубок Билли Джин Кинг
Украина будет дебютировать в финальном раунде турнира.
Ведущие отечественные теннисистки попали в состав сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг. В предварительную заявку команды вошли пять теннисисток, сообщает BTU.
Компанию первой ракетке Украины Элине Свитолиной составят еще две представительницы первой сотни мирового рейтинга – Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Прогнозировано в состав попали Людмила и Надежда Киченок.
Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг состоится 16-21 сентября в китайском Шэньчжэне. В четвертьфинале соревнований сборная Украины встретится с Испанией. Поединок намечен на 17 сентября.
К слову, накануне Надежда Киченок выиграла парный турнир в немецком Гамбурге.
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