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Свитолина, Костюк и другие вошли в предварительную заявку на Кубок Билли Джин Кинг

Украина будет дебютировать в финальном раунде турнира.
Сегодня, 18:18       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Ведущие отечественные теннисистки попали в состав сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг. В предварительную заявку команды вошли пять теннисисток, сообщает BTU.

Компанию первой ракетке Украины Элине Свитолиной составят еще две представительницы первой сотни мирового рейтинга – Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Прогнозировано в состав попали Людмила и Надежда Киченок.

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг состоится 16-21 сентября в китайском Шэньчжэне. В четвертьфинале соревнований сборная Украины встретится с Испанией. Поединок намечен на 17 сентября.

К слову, накануне Надежда Киченок выиграла парный турнир в немецком Гамбурге.

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