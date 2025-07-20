Надежда Киченок выиграла парный турнир в Гамбурге

Украинка отпраздновала победу и свой день рождения.

Надежда Киченок в паре с Макото Ниномией выиграла WTA250 в Гамбурге.

В финале нашей спортсменке противостояла пара Анна Бондар и Аранча Рус.

Поединок продлился почти два часа и завершился победой Киченок-Ниномии со счетом 6:4, 3:6, 11:9.

И здесь есть сразу два интересных факта. Во-первых, у сестер Киченок сегодня день рождения.

А во-вторых, Надежда впервые играла в паре с японский теннисисткой и сразу выиграла турнир.

Ранее также стало известно, когда вернется к выступлениям Марта Костюк.

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