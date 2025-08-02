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"Ночные матчи вдохновляют играть": Свитолина оценила свою победу над россиянкой в Монреале

Теннисистка пробилась в 1/8 финала.
Сегодня, 11:39       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о победе над россиянкой Анной Калинской в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале.

Спортсменка призналась, что ей нравится проводить ночные матчи.

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"Это был хороший матч с моей стороны. Мне действительно нравится играть в Канаде. Конечно, я испытываю приятные воспоминания от моей победы в Торонто несколько лет назад, тем более при такой замечательной поддержке (смеется). Это всегда удовольствие играть перед вами, а ночные матчи вдохновляют играть только в лучший теннис.

Нравится ли мне проводить время в Монреале? Да, я всегда с удовольствием здесь играю. Если честно, то у Гаэля удовольствие еще больше, он очень любит играть перед местными зрителями".

В четвертом круге турнира в Монреале Свитолина сыграет против седьмой ракетки мира Аманды Анисимовой (США).

Напомним, что Ястремская победила 11-ю ракетку мира и впервые сыграет в 1/8 финала в Монреале.

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Источник: БТУ

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