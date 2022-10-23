Украинская теннисистка попала в больницу

К счастью, c Даяной Ястремской cейчас все хорошо.

Украинка Даяна Ястремская попала в больницу. Об этом рассказала сама спортсменка.

Здоровью украинской теннисистки ничего не угрожает. У нее был камень в почках.

"Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В конце концов у меня в почке обнаружили камень", - написала Ястремская в Instagram.

Накануне Даяна вместе со своей родной сестрой Иванной уступила в четвертьфинале парного турнира WTA во французском Руане.

Ястремская присутствует в заявке женской сборной Украины на ближайший матч Кубка Билли Джин Кинга против Японии, который должен пройти 11 ноября.