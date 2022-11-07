iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Людмила Киченок и Остапенко уступили в полуфинале итогового парного турнира WTA лидерам посева

Украино-латвийский дуэт не смог пробиться в финал соревнований.
Сегодня, 00:59
Людмила Киченок и Елена Остапенко
Людмила Киченок и Елена Остапенко

В рамках полуфинала итогового парного турнира WTA украинка Людмила Киченок и латышка Елена Остапенко встретились с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова

Украино-латвийская пара не смогла справиться с лидерами посева, уступив по итогам двух сетов со счетом 6:7 (5), 2:6.

Матч длился 1 час 36 минут. За это время Киченок и Остапенко смогли сделать ноль эйсов, совершили 3 двойных ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-поинтов.

Таким образом, украинская и латвийская теннисистки не смогут сыграть в финале итоговых соревнований. Матча за третье место в турнире не предусмотрено.

Киченок/Остапенко - Крейчикова/Синякова 6:7 (5), 2:6.


Статьи по теме

IEM Rio Major: Действующие чемпионы FaZe с треском вылетели из турнира IEM Rio Major: Действующие чемпионы FaZe с треском вылетели из турнира
Зинченко: Хочу пожелать украинцам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу Зинченко: Хочу пожелать украинцам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу
Реал Бетис и Севилья не выявили победителя в огненном андалусийском дерби Реал Бетис и Севилья не выявили победителя в огненном андалусийском дерби
Ювентус легко разобрался с Интером в центральном матче тура Серии А Ювентус легко разобрался с Интером в центральном матче тура Серии А
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Теннис00:59
Людмила Киченок и Остапенко уступили в полуфинале итогового парного турнира WTA лидерам посева
Киберспорт00:45
IEM Rio Major: Действующие чемпионы FaZe с треском вылетели из турнира
Европа00:32
Зинченко: Хочу пожелать украинцам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу
Футбол00:01
Реал Бетис и Севилья не выявили победителя в огненном андалусийском дерби
Вчера, 23:49
Европа23:49
Ювентус легко разобрался с Интером в центральном матче тура Серии А
Украина23:36
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Футбол23:08
Бензема и Рюдигер пропустят ближайший матч Реала в чемпионате
Европа22:53
Реал не собирается платить 150 млн евро за лидера Боруссии Дортмунд
Европа22:30
Конте: Тоттенхэм заслуживал гораздо большего в матче с Ливерпулем
Другие22:24
Радивилов - о бронзе на ЧМ по спортивной гимнастике: Эта медаль очень важна для моей страны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK