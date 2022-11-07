Людмила Киченок и Остапенко уступили в полуфинале итогового парного турнира WTA лидерам посева

Украино-латвийский дуэт не смог пробиться в финал соревнований.

В рамках полуфинала итогового парного турнира WTA украинка Людмила Киченок и латышка Елена Остапенко встретились с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова

Украино-латвийская пара не смогла справиться с лидерами посева, уступив по итогам двух сетов со счетом 6:7 (5), 2:6.

Матч длился 1 час 36 минут. За это время Киченок и Остапенко смогли сделать ноль эйсов, совершили 3 двойных ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-поинтов.

Таким образом, украинская и латвийская теннисистки не смогут сыграть в финале итоговых соревнований. Матча за третье место в турнире не предусмотрено.

Киченок/Остапенко - Крейчикова/Синякова 6:7 (5), 2:6.