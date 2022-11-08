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Мертенс и Кудерметова выиграли Итоговый парный турнир WTA

Бельгийка и спортсменка с нейтральным статусом обыграли действующих обладателей трофея.
Сегодня, 09:29
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс

В финале Итогового турнира WTA действующие чемпионки, представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова встретились с бельгийкой Элизе Мертенс и россиянкой Вероникой Кудерметовой, выступающей в качестве спортсменки с нейтральным статусом.

По итогам трех сетов, которые длились 1 час 44 минуты Мертенс и Кудерметова оказались сильнее чешского дуэта - 6:2, 4:6, 11:9.

За время матча победительницы сделали две подачи навылет, пять двойных ошибок и реализовали три из пяты брейк-поинтов.

Стоит отметить, что в полуфинале серебрянные призеры Крейчикова и Синякова играли с украино-латвийской парой - Людмила Киченок и Елена Остапенко.

Вероника Кудерметова (спортсменка с нейтральным статусом) / Элизе Мертенс (Бельгия) - Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 4:6 11:9.


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