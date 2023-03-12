Илья Марченко: результаты матчей

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает представлять нашу страну на международных соревнованиях.

В полуфинале челленджера в мексиканском Пуэрто-Варьята украинец проиграл французу Бенуа Перу (209 ракетка мира) и не смог выйти в финал турнира.

Результаты Ильи Марченко в 2023 году

Пуэрто-Варьята

Илья Марченко – Бенуа Пер (Франция) – 4:6, 6:4, 4:6

Илья Марченко - Гастау Элиаш (Португалия) - 6:7(4), 6:3, 6:0

Кристиан Ленгмо (США) – Илья Марченко – 4:6, 3:6

Илья Марченко – Гвидо Андреосси (Аргентина) – 6:3, 6:4

Николас Барьентос (Колумбия) – Илья Марченко – 1:6, 3:6

Биография и статистика Ильи Марченко

Теннисист родился в Донецке 8 сентября 1987 года и начал свою профессиональную карьеру в 2006 году.

Ну Турнирах Большого шлема лучший результат Марченко – 1/8 финала на US Open в 2016 году. На других он не проходил дальше второго раунда.

Лучшие результаты на ТБШ

Australian Open - 2-й раунд (2010, 2011)

Ролан Гаррос - 1-й раунд (2010, 2013, 2015, 2016)

Уимблдон - 2-й раунд(2010)

US Open - 4-й раунд (2016)

185-сантиметровый спортсмен заработал более 2 миллионов долларов призовых за карьеру, самой высокой позицией в рейтинге ATP было 49-я.