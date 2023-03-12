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Илья Марченко: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Ильи Марченко.
Сегодня, 11:28
Илья Марченко / Getty Images
Илья Марченко / Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает представлять нашу страну на международных соревнованиях.

В полуфинале челленджера в мексиканском Пуэрто-Варьята украинец проиграл французу Бенуа Перу (209 ракетка мира) и не смог выйти в финал турнира.

Результаты Ильи Марченко в 2023 году

Пуэрто-Варьята

  • Илья Марченко – Бенуа Пер (Франция) – 4:6, 6:4, 4:6
  • Илья Марченко - Гастау Элиаш (Португалия) - 6:7(4), 6:3, 6:0
  • Кристиан Ленгмо (США) – Илья Марченко – 4:6, 3:6
  • Илья Марченко – Гвидо Андреосси (Аргентина) – 6:3, 6:4
  • Николас Барьентос (Колумбия) – Илья Марченко – 1:6, 3:6

Биография и статистика Ильи Марченко

Теннисист родился в Донецке 8 сентября 1987 года и начал свою профессиональную карьеру в 2006 году.

Ну Турнирах Большого шлема лучший результат Марченко – 1/8 финала на US Open в 2016 году. На других он не проходил дальше второго раунда.

Лучшие результаты на ТБШ

  • Australian Open - 2-й раунд (2010, 2011)
  • Ролан Гаррос - 1-й раунд (2010, 2013, 2015, 2016)
  • Уимблдон - 2-й раунд(2010)
  • US Open - 4-й раунд (2016)

185-сантиметровый спортсмен заработал более 2 миллионов долларов призовых за карьеру, самой высокой позицией в рейтинге ATP было 49-я.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Марченко

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