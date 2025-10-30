iSport.ua
Русский Українська

Возвращение Марченко. Первая серия побед украинца с мая 2024 года

Прошёл во второй круг турнира ITF в Цяньдаоху.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Марченко / Getty Images
Илья Марченко / Getty Images

Сейчас проходит турнир ITF M25 в Цяньдаоху (Китай), в котором принимает участие украинский теннисист Илья Марченко.

В среду состоялся матч 1/16 финала, где Марченко обыграл представителя Китая Мин Ху Чжана со счётом 7:6 (5), 6:7 (5), 6:4.

Поединок длился 3 часа 34 минуты.

Для украинца это уже третья победа подряд — впервые с мая 2024 года.

В следующем раунде Марченко встретится с представителем Узбекистана Сергеем Фоминым.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Марченко

Статьи по теме

Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
Марченко проиграл в первом раунде парного разряда турнира в Словакии Марченко проиграл в первом раунде парного разряда турнира в Словакии
Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
Марченко проиграл во втором раунде квалификации Уимблдона Марченко проиграл во втором раунде квалификации Уимблдона

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НБА15:40
Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени
Украина15:15
Кубок Украины: Феникс-Мариуполь вышел в четвертьфинал, онлайн-трансляция матча Металлист 1925 - Агробизнес
Украина15:11
Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь
Европа15:02
Ливерпуль, установив исторический антирекорд в Кубке Лиги
Украина15:00
Аматорский Агротех лишь в серии пенальти проиграл в 1/8 финала Кубок Украины
Европа14:45
Опытный защитник может покинуть Боруссию следующим летом
Формула 114:15
Ферстаппен оценил шансы на свое чемпионство в сезоне F1
Европа14:04
Тренер Ливерпуля признает проблемы в команде после поражения в Кубке лиги
Европа13:57
Артем Довбик отличился в матче Серии А и получил высокую оценку за игру
Европа13:35
Полузащитник ПСЖ отказался от АПЛ и останется в Париже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK